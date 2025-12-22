🙏 Для малого бизнеса просят ограничить комиссию за эквайринг
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной ограничить комиссию эквайринга для представителей малого и среднего бизнеса. Она должна быть такой же, как в Системе быстрых платежей (СБП), — не больше 0,7% с операции.
Сейчас тарифы для МСП могут быть 2-3% и выше. Доход банков перераспределяется в программы лояльности (бонусные баллы и кешбэк). В 2025 году бонусные выплаты банкам превысили 500 млрд рублей, это почти 40% прибыли МСП, которую предприниматели получили в 2023 году.
«Указанное приводит к установлению экономически и социально необоснованной нагрузки на МСП и формированию у кредитных организаций дополнительных комиссионных доходов, не соразмерных затратам на оказание услуг по эквайрингу», — сказал депутат.
Также он добавил, что рост расходов на эквайринг в размере 3% от оборота — это изъятие ресурсов, которые можно было бы направить на повышение оплаты труда. На 2024-2030 годы Президент поставил задачу увеличить реальный доход работника предприятия МСП таким образом, чтобы он был в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.
Начать дискуссию