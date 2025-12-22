🙏 Для малого бизнеса просят ограничить комиссию за эквайринг

Чтобы малый и средний бизнес мог больше платить своим сотрудникам, Центробанку предложили обязать кредитные организации снизить комиссии по эквайрингу.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной ограничить комиссию эквайринга для представителей малого и среднего бизнеса. Она должна быть такой же, как в Системе быстрых платежей (СБП), — не больше 0,7% с операции.

Сейчас тарифы для МСП могут быть 2-3% и выше. Доход банков перераспределяется в программы лояльности (бонусные баллы и кешбэк). В 2025 году бонусные выплаты банкам превысили 500 млрд рублей, это почти 40% прибыли МСП, которую предприниматели получили в 2023 году.

«Указанное приводит к установлению экономически и социально необоснованной нагрузки на МСП и формированию у кредитных организаций дополнительных комиссионных доходов, не соразмерных затратам на оказание услуг по эквайрингу», — сказал депутат.

Также он добавил, что рост расходов на эквайринг в размере 3% от оборота — это изъятие ресурсов, которые можно было бы направить на повышение оплаты труда. На 2024-2030 годы Президент поставил задачу увеличить реальный доход работника предприятия МСП таким образом, чтобы он был в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.