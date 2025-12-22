👀 Исследование: в каком магазине выгоднее закупаться к Новому году
Самой выгодной торговой сетью для новогодних покупок стала «Пятерочка». Набор продуктов из 23 позиций на 3-4 человека обойдется в 6 653,77 рублей. Об этом сказано в исследовании РОМИР. Результаты есть в распоряжении «Клерка».
На втором месте — торговая сеть «Магнит», где продукты будут стоить на 6% дороже — 7 095,95 рублей. Затем идет новогодняя корзина в «Самокате» — 9 736,89 и во «ВкусВилл» — 10 922,23.
Для расчета стоимости новогодней корзины аналитики взяли единый список товаров, который соответствует требованиям Росстата к составу праздничного продуктового набора. В него вошли:
по 1 кг мяса говядины и курицы;
по 0,5 кг сырокопченой колбасы и мясных копченостей;
столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы;
200-грамовая баночка красной икры;
350-граммовая банка рыбных консервов;
200 граммов сливочного масла;
300 граммов сыров;
0,5 кг консервированных овощей;
половинка буханки ржаного хлеба;
350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки;
картофель (800 граммов);
0,5 кг свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов;
600 граммов яблок и 200 граммов лимонов;
0,5 кг разных конфет и торт;
литр минеральной воды, литр фруктового сока и литр газированной воды;
готовые салаты «оливье» и «селедка под шубой» (вес – 1 000 грамм).
Исследование РОМИР проводили в декабре 2025 года и охватывало цены в сетевых магазинах у дома и сервисах быстрой доставки в 10 городах-миллионниках России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Краснодар).
