👀 Исследование: в каком магазине выгоднее закупаться к Новому году

В «Пятерочке» 23 позиции к Новому году будут стоить 6,6 тысяч рублей, в «Магните» — 7 тысяч, а в «Самокате» — 9,7 тысяч.

Самой выгодной торговой сетью для новогодних покупок стала «Пятерочка». Набор продуктов из 23 позиций на 3-4 человека обойдется в 6 653,77 рублей. Об этом сказано в исследовании РОМИР. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

На втором месте — торговая сеть «Магнит», где продукты будут стоить на 6% дороже — 7 095,95 рублей. Затем идет новогодняя корзина в «Самокате» — 9 736,89 и во «ВкусВилл» — 10 922,23.

Для расчета стоимости новогодней корзины аналитики взяли единый список товаров, который соответствует требованиям Росстата к составу праздничного продуктового набора. В него вошли:

по 1 кг мяса говядины и курицы;

по 0,5 кг сырокопченой колбасы и мясных копченостей;

столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы;

200-грамовая баночка красной икры;

350-граммовая банка рыбных консервов;

200 граммов сливочного масла;

300 граммов сыров;

0,5 кг консервированных овощей;

половинка буханки ржаного хлеба;

350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки;

картофель (800 граммов);

0,5 кг свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов;

600 граммов яблок и 200 граммов лимонов;

0,5 кг разных конфет и торт;

литр минеральной воды, литр фруктового сока и литр газированной воды;

готовые салаты «оливье» и «селедка под шубой» (вес – 1 000 грамм).

Исследование РОМИР проводили в декабре 2025 года и охватывало цены в сетевых магазинах у дома и сервисах быстрой доставки в 10 городах-миллионниках России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Краснодар).