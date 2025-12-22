Как считать доход на УСН при реализации б/у техники, купленной у физлиц

У агента (комиссионера) на упрощенке для лимита доходов учитывается только его агентское вознаграждение.

Налоговики рассмотрели ситуацию: в магазине, торгующем б/у электроникой, выручка превысила 20 млн рублей в 2025 году. Но более 50% реализованной продукции было техникой, купленной у физлиц.

Может ли компания, согласно п. 5.1 ст. 154 НК, учитывать в налоговой базе только сумму разницы между стоимостью продажи и приобретения, и есть ли право на освобождение от НДС с 1 января 2026 года, если при применении данной нормы налогооблагаемая база не превышает 20 млн рублей, спросили в чате ФНС.

Если налогоплательщик УСН является агентом (комиссионером), то при расчете порога доходов в размере 20 млн рублей учитывается только полученное им агентское (комиссионное) вознаграждение, пояснили налоговики.

