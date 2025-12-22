⚡️ Итоги дня: подержанную автотехнику продадут со скидкой до 40%, техосмотр подорожает на 9,7%, мошенники обещают привезти корпоративные подарки к Новому году

Большинство молочных продуктов дорожали в 2025 году, но рост предложения молока стабилизировал рынок масла. Похожая динамика у яиц (–20%) и картофеля (–25%): перепроизводство давит на рентабельность ферм.

Крупнейшая птицефабрика «Волжанин» остановила отгрузку из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц. Предприятие занимает 20% рынка в ЦФО.

Лизинговые компании планируют создать альтернативную сеть для реализации изъятой автотехники. В РФ откроют до 10 хабов по продаже подержанных машин с дисконтом до 40%.

Россия впервые импортировала сыр из Китая в ноябре 2025 года. Ввезли 8 т сыра на общую сумму $93 000. Сорт продукта таможня не уточнила.

Средняя стоимость авиабилетов в России по итогам 2025 года увеличилась в пределах официальной инфляции. Цена перелета в страны дальнего зарубежья в экономклассе упала на 5,7%, составив в среднем 26,5 тыс. рублей. Цена перелета по постсоветским странам выросла в среднем на 2,7% — до 17,3 тыс., по РФ — на 6,5%, до 11,5 тыс.

Тарифы на техосмотр (ТО) легковых автомобилей с 1 января 2026 года в среднем вырастут на 9,7%. Для сравнения, индексация в 2024 году составляла 7,4-7,5%.

Роспотребнадзор проверяет информацию об обнаружении метанола в стеклоомывайках.

«Яндекс» ведет переговоры о продаже «Авто.ру». Опрошенные эксперты полагают, что «Яндекс» пытается продать портал из-за ухудшения ситуации на автомобильном рынке и роста конкуренции среди сервисов объявлений.

Средний чек в кейтеринге вырос до 10-15 тыс. рублей на человека.

Цены на вторичку в 40 крупных российских городах выросли на 27% за год. Средняя цена квартиры на вторичном рынке Москвы приблизилась к 36 млн рублей.

Мошенники начали разводить россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году.

Пассажиры смогут воспользоваться сервисом посадки на самолет по биометрии во второй половине 2026 года.

«Ростагрокомплекс» подал иск к наследникам основателя бренда «Б.Ю. Александров». Компания будет судиться за право на товарный знак.

Ozon Банк получил брокерскую лицензию. Это открывает маркетплейсу дорогу к запуску инвестиционных сервисов в рамках финтех-направления.

Государственные организации стали главной мишенью для хакеров в 2025 году: на них пришлось 73% всех утечек данных в России.

Актер Михаил Ефремов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в сфере СМИ. Он дважды регистрировался как ИП — в 2010 и 2012 годах. Однако оба ИП прекратили свою деятельность.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $700 млрд. Рекорд связан с присуждением бизнесмену опционов на акции Tesla.

Китай начал эксплуатацию первого в мире интеллектуального танкера. Судно способно перевозить более 2 млн баррелей сырой нефти.