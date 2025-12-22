Закон о понижающих ставках по семейной ипотеке могут принять в начале 2026 года

Депутаты обсуждают варианты привязки ставок по семейной ипотеке к числу детей. Для третьего ребенка ставка может составить 4%.

Госдума может принять закон о дифференцированных процентных ставках по семейной ипотеке в январе-феврале 2026 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что в январе-феврале мы с этим определимся. По крайней мере, те дискуссии, в которых я участвую, говорят о том, что противников не было», — сказал депутат.

Ранее он уточнял, что обсуждаются варианты снижения ставок по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. При рождении третьего ребенка ставка может опуститься до 4%.

Если родится двойня, ставка будет считаться как за второго ребенка и составлять 6%, добавил Аксаков.