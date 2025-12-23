Совет Федерации проработает меры для продления рабочего дня детсадов

В Совфеде готовы проработать комплекс социальных мер для увеличения длительности рабочего дня детских садов. Об этом сказала член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.

Ранее о возможности продления времени работы детсадов во время «Итогов года» сказал Путин. Но это потребует увеличения числа воспитателей, уточнил Президент.

«Потенциальное расширение работы дошкольных учреждений до 20 часов вместо нынешних 18:00 снимет колоссальное напряжение с работающих родителей. Это позволит многим мамам и папам, чей рабочий день заканчивается в 18-19, забирать своих детей без спешки, не жертвуя ни карьерой, ни личным временем. <...> Мы готовы оперативно подключиться к проработке необходимых механизмов и поддержке этого предложения», — заявила Косихина.

Она напомнила о необходимости обеспечения достойных условий труда, конкурентной зарплаты и возможности для профессионального роста, чтобы привлечь в эту сферу больше высококвалифицированных специалистов.