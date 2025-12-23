Депутаты предложили уменьшать проценты по кредитам при снижении ключевой ставки

Депутаты от ЛДПР предложили автоматически уменьшать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центробанка.

Законопроект собираются внести в Годсуму.

Снижение процентов должно происходить в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки. Это должно обеспечить автоматизм и исключить необходимость обращения заемщика в банк.

Сейчас почти 13 млн россиян уже имеют по три и более кредитов, и на них приходится почти половина всех долгов населения.

«Люди залезают в кредиты не от хорошей жизни. Я считаю, наша задача помочь им, а не загонять дальше в долговую яму. Средний долг человека с просрочками достигает 185 тысяч рублей, а его средний ежемесячный доход составляет лишь 58 тысяч рублей. Но нельзя ставить человека перед выбором — купить еду или отдать последнее в счет кредита. Долги безусловно нужно отдавать, но если ключевая ставка снижается, а за ней и ставки по депозитам, почему действующие кредиты никогда не дешевеют? Такое рассогласование — большая проблема», — заявил депутат Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что в 2024 году ключевая ставка достигала 21%, а сейчас опустилась до 16%. Но люди, оформившие кредиты на пике ключевой ставки, продолжают платить втридорога, словно ставка и не уменьшалась.

Законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита при снижении ключевой ставки Центробанка в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки. Это будет справедливо, а банковская система не пострадает, добавил Слуцкий.