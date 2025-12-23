С пенсии могут удержать долги, но с ограничениями и не с любой

В отдельных случаях удержание возможно до 70% от пенсии.

Пенсии россиян могут удерживать для погашения долгов, но с ограничениями. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если существует долг, то по решению суда из пенсии тоже могут быть удержаны средства. Но пенсия по случаю потери кормильца неприкосновенна», — сказал депутат.

В остальных случаях общая норма лимита удержания средств из пенсии составляет 50%.

Но в отдельных случаях удержание возможно до 70% от пенсии: это алименты несовершеннолетнему, компенсация за нанесенный вред здоровью, подчеркнул депутат.

Кроме того, если у пенсионера удерживаются выплаты, обязательно на руках должен остаться прожиточный минимум.

В 2025 году ПМ пенсионера по России составляет 15 250 рублей. Но в регионах показатель может отличаться от федерального значения.