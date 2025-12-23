Ужесточать условия ухода зарубежных компаний из России не будут

На практике придется обосновать поддержку ПО, поставку комплектующих и другие выплаты.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что ужесточать требования к сделкам по выходу иностранных компаний из активов в РФ не планируется.

«Не планируется, но подходы ужесточились на практике, прежде всего — в отношении выплаты иностранному участнику стоимости отчуждаемого актива. Например, необходимо обосновать поддержку программного обеспечения, поставку комплектующих», — пояснил Моисеев.

Сроки получения разрешения подкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на сделки по выходу иностранного бизнеса из активов в РФ обычно составляют около полугода, добавил замглавы Минфина.

При этом процесс рассмотрения сделок в последнее время ускорился из-за более жестких требований к сроку действия отчета об оценке активов.

Но подкомиссия с осторожностью относится к сделкам формата management buyout (выкуп компании менеджментом) и опционам обратного выкупа, уточнил Моисеев.

Если менеджмент приобретает актив по реальной стоимости с учетом дисконта не менее 60%, это считается допустимым.

Но если за номинальную цену с большим дисконтом – это вызывает подозрения, так как может маскировать скрытый вывод средств с расчетами за рубежом. Опционы должны быть по рыночной стоимости и действовать не более двух лет, подчеркнул чиновник.