Как правильно учесть курсовые разницы в финансовом прогнозе на 2026 год

Иногда к экспертам «Клерка» приходят с не совсем бухгалтерскими вопросами. Компания составляет финансовый прогноз на 2026 год и обратилась за помощью.

Под конец года бухгалтеры и специалисты по финансам начали составлять финансовые планы и прогнозы на 2026 год. В Клерк.Консультациях появился вопрос о том, как корректно при этом учесть курсовые разницы.

Компания применят ОСНО и занимается импортом из Китая, платит НДС в таможню, а также покупает и продает юани.

Вопрос оказался нестандартным, но «Клерк» всегда готов помочь нашим пользователям и найти решение. Мы обратились к нашим партнерам — компании ITLand, которые ведут блог на «Клерке».

Читайте в блоге статью от эксперта Балансировка денежных потоков и управление кассовыми разрывами в организации с проектным управлением на примере ГК РТСофт в программе «1С:ERP+PM»

На вопрос помогла ответить Анастасия Вощанова — руководитель направления 1С, директор по экономике и автоматизации процессов ГК РТСофт.

Эксперт Анастасия Вощанова

Она объяснила, что курсовые разницы от приобретения товаров из Китая и продажи и покупки валюты (юаня) необходимо отразить как возможные расходы по статье «Курсовые разницы при продаже (покупке) валюты» в финансовом прогнозе на 2026 год.

При этом в финансовом прогнозе курсовые разницы могут быть запланированы в двух разделах: «Прочие (внереализационные) доходы и расходы» по статье «Курсовые разницы при продаже (покупке) валюты» или в разделе «Расходы» (плановая себестоимость по статье закупки, приобретение импортных товаров, комплектующих и материалов).

Подробный ответ эксперта читайте здесь.

Если у вас тоже есть вопросы — задайте их нашим экспертам.