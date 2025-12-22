В России появился первый выездной сервис по выпуску квалифицированных электронных подписей

Теперь для получения КЭП не обязательно самому посещать удостоверяющий центр, услугу можно получить в любом месте и в удобное время.

Впервые на российском рынке появился полностью выездной сервис по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП). Услуга доступна в Т-Бизнесе.

Предприниматели смогут без посещения банка или налоговой встретиться с представителем Т-Бизнеса, который проведет идентификацию и передаст готовый токен.

«Схема выездного оформления и выпуска КЭП согласована с ФНС и ФСБ и отвечает всем требованиям законодательства», — сказано на сайте Т-Банка.

Чтобы оформить КЭП, нужно оставить заявку в личном кабинете или мобильном приложении Т-Банка, выбрать удобное время и место встречи, оплатить услугу.

Сама процедура займет 15-20 минут, подпись оформляют при встрече, и она уже готова к использованию.

Срок действия КЭП — 15 месяцев, сервис напомнит о перевыпуске заранее.