8101 ОК МП деск
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Налог на имущество организаций

Отменят уведомления по имущественным налогам

С 1 апреля 2027 года в НК РФ начнут действовать новые правила для транспортного, земельного и «кадастрового» налога на имущество организаций.

На основании закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе с 1 апреля 2027 года транспортный налог, земельный и «кадастровый» налог на имущество будут считать сами налоговики на основании сведений, которые им направляют регистрационные органы — ГАИ, Росреестр и др.

Каждый квартал инспекторы будут присылать сообщения компаниям с суммами налогов и авансовых платежей.

Соответственно, уведомления на ЕНП по имущественным налогам станут не нужны.

Автор

Контур

Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года

Налоговая реформа 2026 — это не просто очередные поправки в НК, а действительно масштабные изменения, которые меняют правила игры. Реформа затрагивает ключевые элементы налоговой системы — НДС, спецрежимы, НДФЛ и не только. Рассказываем, какие нововведения ждут бизнес.

Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум