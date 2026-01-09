Отменят уведомления по имущественным налогам
На основании закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе с 1 апреля 2027 года транспортный налог, земельный и «кадастровый» налог на имущество будут считать сами налоговики на основании сведений, которые им направляют регистрационные органы — ГАИ, Росреестр и др.
Каждый квартал инспекторы будут присылать сообщения компаниям с суммами налогов и авансовых платежей.
Соответственно, уведомления на ЕНП по имущественным налогам станут не нужны.
