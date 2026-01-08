С 2027 года будут новые сроки уплаты имущественных налогов

Крайний срок уплаты налогов на имущество в НК РФ перенесли на месяц вперед.

За год нужно будет заплатить налог не позднее 28 марта следующего года вместо 28 февраля, а авансовые платежи — не позднее 28-го числа второго месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Сейчас авансы вносят не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Эти изменения в НК внес закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе.