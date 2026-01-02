📄 С 2026 года — новый порядок сдачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам
С 2026 года можно сдать одно уведомление за все периоды по НДФЛ и страховым взносам. Такие изменения в НК внес закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
В нем нужно отразить суммы НДФЛ и взносов:
к начислению за текущий
период;
предстоящих начислений по всем последующим
месяцам.
Впоследствии сдавать уведомления уже будет не нужно, если фактическая сумма начислений не окажется меньше заявленной.
ФНС будет автоматически засчитывать деньги с ЕНС в счет НДФЛ и взносов.
За период, в котором фактические начисления по НДФЛ и взносам окажутся больше, чем заявлено в уведомлении с предстоящими начислениями, нужно подать новое уведомление.
Причем уведомление с предстоящими начислениями – это право, а не обязанность.
