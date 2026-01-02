📄 С 2026 года — новый порядок сдачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам

В рамках налоговой реформы с 2026 года существенно сократят количество уведомлений по ЕНП.

С 2026 года можно сдать одно уведомление за все периоды по НДФЛ и страховым взносам. Такие изменения в НК внес закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

В нем нужно отразить суммы НДФЛ и взносов:

к начислению за текущий период;

предстоящих начислений по всем последующим месяцам.

Впоследствии сдавать уведомления уже будет не нужно, если фактическая сумма начислений не окажется меньше заявленной.

ФНС будет автоматически засчитывать деньги с ЕНС в счет НДФЛ и взносов.

За период, в котором фактические начисления по НДФЛ и взносам окажутся больше, чем заявлено в уведомлении с предстоящими начислениями, нужно подать новое уведомление.

Причем уведомление с предстоящими начислениями – это право, а не обязанность.