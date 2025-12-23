Если доходы на УСН с НДС 5% опять снизились, платить налог еще три года не придется

При доходах ниже установленного лимита будет автоматическое освобождение от НДС по ставке 5%.

Ситуация: в 2025 году из-за одноразовой операции ООО превысило порог в 20 млн рублей. В 2026 году компания хочет выбрать ставку НДС 5%, но оборот будет не более 5 млн рублей.

После этого ООО хочет вернуться на УСН без НДС, но опасается, что придется платить НДС в течении трех лет независимо от оборота.

Если в 2026 году выручка окажется менее 15 млн рублей, то с 2027 года ООО автоматом получит освобождение от НДС по ст. 145 НК, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Причем отказаться от этого освобождения нельзя при всем желании. И применяемая ставка НДС в 2026 году роли играть не будет.