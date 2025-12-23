💢 ЛДПР предлагает дать льготы большему числу ветеранов труда

Ветеранами трудовой деятельности будут считаться люди с трудовым стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Депутаты от ЛДПР предложили ввести новую категорию для россиян с большим трудовым стажем – ветеран трудовой деятельности с предоставлением социальных льгот. В частности, предлагается компенсировать 50% расходов на ЖКХ.

Законопроект внесут в Госдуму.

Сейчас звание ветерана труда возможно получить при наличии определенного трудового стажа и наличии государственной или ведомственной награды. Но случается, что человек накопил необходимый стаж, но награды у него нет, поэтому звание «Ветеран труда» и соответствующие льготы получить он не может.

Но некоторые субъекты РФ сегодня устанавливают свои правила для получения ветеранского стажа, в которых нет требований к наличию у претендента наград.

«Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов – ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин», - говорится в пояснительной записке.

Право определять порядок и условия присвоения звания «Ветеран трудовой деятельности» получит кабмин.

«Федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. А если человек не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу людям?», — прокомментировал депутат Леонид Слуцкий.

Также предлагается закрепить за званием ветерана трудовой деятельности перечень реальных мер поддержки, включая: