💢 ЛДПР предлагает дать льготы большему числу ветеранов труда
Депутаты от ЛДПР предложили ввести новую категорию для россиян с большим трудовым стажем – ветеран трудовой деятельности с предоставлением социальных льгот. В частности, предлагается компенсировать 50% расходов на ЖКХ.
Законопроект внесут в Госдуму.
Сейчас звание ветерана труда возможно получить при наличии определенного трудового стажа и наличии государственной или ведомственной награды. Но случается, что человек накопил необходимый стаж, но награды у него нет, поэтому звание «Ветеран труда» и соответствующие льготы получить он не может.
Но некоторые субъекты РФ сегодня устанавливают свои правила для получения ветеранского стажа, в которых нет требований к наличию у претендента наград.
«Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов – ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин», - говорится в пояснительной записке.
Право определять порядок и условия присвоения звания «Ветеран трудовой деятельности» получит кабмин.
«Федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. А если человек не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу людям?», — прокомментировал депутат Леонид Слуцкий.
Также предлагается закрепить за званием ветерана трудовой деятельности перечень реальных мер поддержки, включая:
50% компенсацию расходов на ЖКХ;
первоочередное право на установку квартирного телефона;
преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы и приобретении земельных участков;
сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;
внеочередной прием в организациях социального обслуживания.
