⌛ ФНС: в конце декабря 2025 нужно дважды сдать уведомления по НДФЛ и взносам

Компании и ИП должны представить в налоговую уведомления на ЕНП по НДФЛ и страховым взносам до 25 декабря 2025 года, а до 30 декабря подать второе уведомление по НДФЛ.

Налоговики напоминают, что в декабре 2025 года нужно представить последние отчетные документы в этом году.

Не позднее 25 декабря 2025 года нужно сдать уведомления:

по налогу на доходы физических лиц, удержанному с 1 по 22 декабря , с указанием кода отчетного периода 34/03 . Уплатить НДФЛ нужно не позднее 29 декабря;

по страховым взносам за ноябрь, а также по взносам, исчисленным по дополнительным тарифам (КБК 18210204010011010160, 18210204010011020160, 18210204010013010160, 18210204010013020160, 18210204020011010160, 18210204020011020160, 18210204020013010160, 18210204020013020160), с кодом отчетного периода — 34/02 . Срок уплаты страховых взносов — не позднее 29 декабря;

если уплатить в декабре взносы за декабрь, в том числе по доптарифам, то следует представить уведомление с указанием кода периода — 34/03.

Не позднее 30 декабря 2025 года надо сдать уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 декабря, с указанием кода отчетного периода — 34/13. И уплатить указанные суммы не позднее 30 декабря. Об этом сказано на сайте ФНС.

