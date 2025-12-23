Бизнес будет обязан сообщать МВД о кибермошенничестве

Компании, которые выявили подозрительную активность, будут должны сообщать об этом в МВД.

МВД разработает четкие критерии кибермошенничества. Если будут признаки подозрительной активности, то бизнес должен передать информацию об этом правоохранителям.

В основном это касается операторов связи, интернет-провайдеров, организаторов распространения информации и других поставщиков услуг в сфере виртуальных активов.

«Компании, обнаружившие подозрительную активность — от подменных номеров и фишинговых ресурсов до сомнительных транзакций с виртуальными активами, — должны будут незамедлительно информировать органы, ведущие оперативно‑разыскную деятельность», — сказали в МВД.

Ожидается, что изменения позволят быстрее реагировать на угрозы, повысить уровень раскрываемости преступлений и предотвратить атаки на россиян.