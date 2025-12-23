На льготные кредиты экспортеров кабмин выделил 2 млрд рублей

Чтобы поддержать экспортеров, правительство направит больше 2 млрд рублей на компенсацию части процентных ставок по льготным кредитам бизнеса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 19 декабря 2025 года № 3916-р, по которому на льготные кредиты экспортерам выделят больше 2 млрд рублей.

Средства направят из резервного фонда Правительства на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.

«Средства пойдут на субсидирование кредитов, предоставленных предприятиям несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, поставляющим свою продукцию на внешние рынки», — сказано на сайте кабмина.

Ожидается, что решение поддержит экспортеров, увеличит объем поставок российской промышленной продукции за рубеж.