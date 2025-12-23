Штрафы за навязывание дополнительных услуг повысили в несколько раз

Навязывание дополнительных товаров, работ и услуг запрещено законом, но число нарушений растет.

23 декабря 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в КоАП, который предусматривает повышение штрафов за навязывание допуслуг.

Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил, что продавать дополнительные товары, услуги и работы за отдельную плату можно только с согласия потребителя.

«Любое навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено», — добавил Володин.

Но в последние годы наблюдается рост таких правонарушений: в 2022 году — 782 случая, в 2023 — 3 179, в 2024 — 4 132.

Чаще всего с навязыванием допуслуг россияне сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.

Теперь штрафы за такие правонарушения повысили: