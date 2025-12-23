Штрафы за навязывание дополнительных услуг повысили в несколько раз
23 декабря 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в КоАП, который предусматривает повышение штрафов за навязывание допуслуг.
Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил, что продавать дополнительные товары, услуги и работы за отдельную плату можно только с согласия потребителя.
«Любое навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено», — добавил Володин.
Но в последние годы наблюдается рост таких правонарушений: в 2022 году — 782 случая, в 2023 — 3 179, в 2024 — 4 132.
Чаще всего с навязыванием допуслуг россияне сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.
Теперь штрафы за такие правонарушения повысили:
для должностных лиц — до 150 тысяч рублей (с 4 тыс.);
для юридических лиц — до 500 тысяч (с 40 тыс.).
