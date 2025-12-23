👌 Налоговики подсказали, как лучше вести нумерацию счетов-фактур в обособленных подразделениях

В чате ФНС появился вопрос, как лучше вести нумерацию выписанных счетов-фактур на авансы, а также УПД на отгрузку. Сейчас в головной бухгалтерии выписывают УПД на аренду площадей, а в розничном магазине — УПД на отгрузку товара юрлицам.

Представитель ФНС разъяснил, что если компания продает товары, работы, услуги или имущественные права через обособленные подразделения, то при составлении счетов-фактур нужно указывать порядковый номер документа через разделительный знак «/».

Разделительную черту нужно дополнить цифровым индексом обособленного подразделения, который установлен организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения.