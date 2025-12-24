Доля онлайн-продаж в розничной торговле в 2025 году может достичь 20%. Это так давят маркетплейсы

Маркетплейсы оказывают системное давление на магазины и по трафику, и по маржинальности.

По итогам 2025 года доля онлайн-продаж в структуре розничной торговли России может приблизиться к 20%.

Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

«Онлайн-канал остается ключевым источником структурного роста. Доля интернет-продаж в розничной торговле выросла с однозначных значений в начале 2020-х годов до приблизительно 15% в 2024 году и, по оценкам НКР, может приблизиться к 20% в 2025 году», — говорится в исследовании.

Основной вклад в рост e-commerce вносит непродовольственный сегмент.

Маркетплейсы оказывают системное давление на офлайн-ретейл и по трафику, и по интенсивности маркетинговой активности, и по маржинальности, считают эксперты.

Интернет-магазины сетевых ретейлеров по масштабам остаются существенно меньше маркетплейсов, особенно в непродовольственном сегменте. В некоторых непродовольственных категориях спрос перетекает из офлайна в онлайн, что ограничивает потенциал роста традиционных форматов.

Позиции маркетплейсов усиливает развитая сеть пунктов выдачи заказов. Их совокупное количество в России приближается к 200 тысячам, что сопоставимо с числом магазинов крупнейших сетевых ретейлеров, а в некоторых регионах даже больше.

В ближайшей перспективе продажи части продовольственного ассортимента (в частности, напитков и бакалейных товаров) также могут смещаться в сторону онлайн-канала маркетплейсов. Но в продовольственной рознице наиболее вероятным сценарием является сосуществование маркетплейсов и офлайн-сетей, считают в НКР.

В продуктовом ретейле офлайн-форматы сохраняют устойчивые позиции, особенно в категориях скоропортящихся товаров.

Оборот розничной торговли в России в 2025 году впервые превысит 60 трлн рублей (в 2024 году было 55,8 трлн). Но рост показателя в значительной степени обеспечивается инфляцией при умеренном реальном росте.