😮 В России рекордно выросло число фирм, занимающихся бухучетом

В 2025 году открылось 9 472 фирмы – это рекорд после 2019 года.

В России в 2025 году открылось рекордное с 2019 года число фирм, занимающихся бухучетом, финансовым аудитом и налоговым консультированием.

Такие данные получили аналитики Rusprofile.

За 11 месяцев 2025 года число компаний, предоставляющих услуги бухучета, выросло на 11% — до 9 472 компаний. Это максимальное число регистраций с 2019 года, когда за весь год было открыто 9 592 фирмы.

Из числа зарегистрированных работают 8 996 организаций – это максимальный уровень с 2014 года.

Аналитики связывают рост числа таких фирм с усложнением бизнес-среды: стало больше отчетности, усилился контроль со стороны ФНС.

«Многие компании поняли, что эффективнее и безопаснее делегировать бухгалтерию профессионалам, чем держать собственный штат. Это и запустило новую волну интереса к аутсорсинговым сервисам», — считает главный финансовый аналитик инвестиционной платформы «Хедлайнер» Дмитрий Щерба.

Также дополнительный импульс отрасли придадут изменения в налоговом законодательстве. Повышение ставки НДС до 22% и снижение лимита на УСН до 20 млн рублей резко увеличат количество компаний, обязанных работать с НДС, добавил он.

По прогнозам эксперта, спрос на бухгалтеров будет увеличиваться, а рост рынка бухучета станет расти ежегодно на 10-15%.