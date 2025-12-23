⚡️ Итоги дня: авиабилеты продадут за 1 рубль, если пассажир в костюме Деда Мороза, «Алиса» может отвечать на вопросы по документам, в 2035 году в РФ запустят дирижабли

Спрос на отдых за рубежом в новогодние праздники вырос на 40%. Абсолютный лидер по динамике роста числа бронирований — Китай, стандартно пользуются спросом Таиланд, Вьетнам, Турция, ОАЭ, Египет.

Авиакомпания «Победа» отдаст билеты за 1 рубль тем, кто придет к стойке регистрации в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Акция пройдет с 31 декабря по 2 января на внутренних рейсах. В костюме нужно будет находиться весь полет.

Оборот розничной торговли в России по итогам 2025 года вырастет на 7,5% и впервые превысит 60 трлн рублей.

Нейросеть Сбера «ГигаЧат» получила сертификат финансового аналитика.

Рынок кейтеринга в России может превысить 1 трлн рублей к концу 2025 года. Такой динамичный подъем объясняют уверенным ростом доставки готовых блюд — сегодня оба направления считаются самыми быстрорастущими сегментами в сфере организации питания.

Число заявок на покупку франшиз за 2025 год снизилось на 21,2%. Спрос на франшизы магазинов одежды за год сократился на 53,6%, фастфуда — на 36,9%, кофеен — на 25,3%. Однако показатели выросли в сфере туризма, строительства и ремонта.

Операторы доставки товаров из-за рубежа рассказали о задержках отправлений. Это связано с увеличением заказов под Новый год.

В поиске Яндекса появилась возможность купить товар прямо из поисковой выдачи с помощью кнопки «Купить в 1 клик».

Яндекс выпустил обновление Алисы AI в Яндекс Браузере: теперь ИИ-ассистент может отвечать на вопросы по информации из видео и документов.

С 1 января 2026 года жителям Новгородской области будут платить по 1 млн рублей за первого ребенка. Однако есть условие — возраст матери не должен превышать 29 лет. Региональная выплата составит 350 000, а федеральный маткапитал — 737 000.

Рособрнадзор остановил действие лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»).

Аферисты стали предлагать прохожим бесплатную косметику из парфюмерного гипермаркета «Золотое Яблоко», а потом требовать за нее оплату. Мошенник, получив отказ, может снизить сумму, но при повторном «нет» говорит, что подарок без оплаты придется вернуть.

Жители Мурманской области могут получить 51 тыс. рублей по программе «Арктический маяк» за рекомендацию переехать в Заполярье из других регионов РФ.

Стоимость билетов за концерты певицы Ларисы Долиной за 2024-2025 годы увеличилась на 16%, при этом количество выступлений сохранилось.

В ChatGPT добавили рождественский интерактив: чат-бот «придумывает» подарок по истории переписок и присылает видеооткрытку.

Платформа hh.ru запустила новую функцию, которая позволит соискателям автоматически загружать в свои резюме подтвержденные ИТ-навыки по разработке и внедрению программных продуктов фирмы «1С».