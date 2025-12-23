8067 ок БСН Мобил
⚡️ Итоги дня: авиабилеты продадут за 1 рубль, если пассажир в костюме Деда Мороза, «Алиса» может отвечать на вопросы по документам, в 2035 году в РФ запустят дирижабли

Подготовили обзор главных событий дня — 23 декабря 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Спрос на отдых за рубежом в новогодние праздники вырос на 40%. Абсолютный лидер по динамике роста числа бронирований — Китай, стандартно пользуются спросом Таиланд, Вьетнам, Турция, ОАЭ, Египет. 

  • Авиакомпания «Победа» отдаст билеты за 1 рубль тем, кто придет к стойке регистрации в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Акция пройдет с 31 декабря по 2 января на внутренних рейсах. В костюме нужно будет находиться весь полет.

  • Оборот розничной торговли в России по итогам 2025 года вырастет на 7,5% и впервые превысит 60 трлн рублей.

  • Нейросеть Сбера «ГигаЧат» получила сертификат финансового аналитика.

  • Рынок кейтеринга в России может превысить 1 трлн рублей к концу 2025 года. Такой динамичный подъем объясняют уверенным ростом доставки готовых блюд — сегодня оба направления считаются самыми быстрорастущими сегментами в сфере организации питания.

  • Число заявок на покупку франшиз за 2025 год снизилось на 21,2%. Спрос на франшизы магазинов одежды за год сократился на 53,6%, фастфуда — на 36,9%, кофеен — на 25,3%. Однако показатели выросли в сфере туризма, строительства и ремонта.

  • Операторы доставки товаров из-за рубежа рассказали о задержках отправлений. Это связано с увеличением заказов под Новый год.

  • В поиске Яндекса появилась возможность купить товар прямо из поисковой выдачи с помощью кнопки «Купить в 1 клик».

  • Яндекс выпустил обновление Алисы AI в Яндекс Браузере: теперь ИИ-ассистент может отвечать на вопросы по информации из видео и документов.

  • С 1 января 2026 года жителям Новгородской области будут платить по 1 млн рублей за первого ребенка. Однако есть условие — возраст матери не должен превышать 29 лет. Региональная выплата составит 350 000, а федеральный маткапитал — 737 000.

  • Рособрнадзор остановил действие лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»).

  • Аферисты стали предлагать прохожим бесплатную косметику из парфюмерного гипермаркета «Золотое Яблоко», а потом требовать за нее оплату. Мошенник, получив отказ, может снизить сумму, но при повторном «нет» говорит, что подарок без оплаты придется вернуть.

  • Жители Мурманской области могут получить 51 тыс. рублей по программе «Арктический маяк» за рекомендацию переехать в Заполярье из других регионов РФ. 

  • Стоимость билетов за концерты певицы Ларисы Долиной за 2024-2025 годы увеличилась на 16%, при этом количество выступлений сохранилось.

  • В ChatGPT добавили рождественский интерактив: чат-бот «придумывает» подарок по истории переписок и присылает видеооткрытку.

  • Платформа hh.ru запустила новую функцию, которая позволит соискателям автоматически загружать в свои резюме подтвержденные ИТ-навыки по разработке и внедрению программных продуктов фирмы «1С».

  • В России до 2035 года планируется развитие технологий грузовых и пассажирских дирижаблей. Это следует из утвержденной десятилетней концепции научно-технологического развития транспортной отрасли.

