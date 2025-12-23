Володин: Госдума будет работать, чтобы в 2026 году ключевая ставка была 9%

Депутаты сделают все возможное для снижения ключевой ставки в 2026 году. Она может упасть до 9% годовых.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума сделает все, чтобы в 2026 году снизить ключевую ставку до 9% годовых.

«Ключевая ставка должна быть снижена, где-то порядка до 9%. Мы с своей стороны будем делать все для этого», — сказал Володин.

Также он добавил, что в 2026 году инфляция будет около 4-5% или даже меньше. Такой прогноз сделал профильный комитет Госдумы.

С 22 декабря 2025 года действует ключевая ставка Центробанка 16% годовых. Регулятор решил ее понизить на 0,5%.