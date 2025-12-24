Как закрыть 2025 год — пошаговый алгоритм от эксперта
Конец года — самый напряженный период для бухгалтера. Нужно не только работать в режиме текучки, но и успеть подготовить компанию к новому отчетному периоду, избежав ошибок и штрафов.
На практическом вебинаре «Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера» разберем все задачи по закрытию года по шагам. Он состоится 25 декабря в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Что нужно успеть сделать до 31 декабря:
чек-лист обязательных действий: инвентаризация, создание резервов, списание дебиторки;
проверка взаиморасчетов: как избежать претензий от контрагентов и налоговиков.
2. Ключевые проводки декабря: закрываем год корректно:
закрытие затратных счетов (20, 23, 25, 26, 44): разбираем сложные случаи с НЗП и браком;
формирование финансового результата (счет 99) и реформация баланса (счет 84). Пошаговый алгоритм.
3. Годовой отчет 2025 года и частые ошибки:
обзор изменений в формах бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023;
топ-5 ошибок в бухотчетности.
4. Ключевые изменения, которые надо учесть в конце года.
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Ждем вас на вебинаре 25 декабря в 11:00 мск!
