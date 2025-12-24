Как закрыть 2025 год — пошаговый алгоритм от эксперта

Разберитесь вместе с аудитором, что обязательно нужно сделать в конце года чтобы ничего не упустить и войти в новый 2026 год без аврала.

Конец года — самый напряженный период для бухгалтера. Нужно не только работать в режиме текучки, но и успеть подготовить компанию к новому отчетному периоду, избежав ошибок и штрафов.

На практическом вебинаре «Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера» разберем все задачи по закрытию года по шагам. Он состоится 25 декабря в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Что нужно успеть сделать до 31 декабря:

чек-лист обязательных действий: инвентаризация, создание резервов, списание дебиторки;

проверка взаиморасчетов: как избежать претензий от контрагентов и налоговиков.

2. Ключевые проводки декабря: закрываем год корректно:

закрытие затратных счетов (20, 23, 25, 26, 44): разбираем сложные случаи с НЗП и браком;

формирование финансового результата (счет 99) и реформация баланса (счет 84). Пошаговый алгоритм.

3. Годовой отчет 2025 года и частые ошибки:

обзор изменений в формах бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023;

топ-5 ошибок в бухотчетности.

4. Ключевые изменения, которые надо учесть в конце года.

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре 25 декабря в 11:00 мск!