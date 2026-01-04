❌ В 2026 году не будет льготного начисления пеней

До 31 декабря 2026 года порядок расчета пеней для организаций зависит от продолжительности недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

Пени компаниям рассчитают так:

за первые 30 календарных дней просрочки включительно — исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ;

с 31-го дня просрочки по 90-й день включительно — исходя из 1/150 ключевой ставки;

начиная с 91-го дня просрочки – снова исходя из 1/300 ключевой ставки.

Эти правила закрепили в п. 5.1 ст. 75 НК в обновленной редакции (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе).

Отметим, что до конца 2024 года действовала льготная ставка по пеням — их начисляли исходя из 1/300 ключевой ставки независимо от срока просрочки налогового платежа.