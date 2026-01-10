8095 Премиум моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Сальдо ЕНС

📄 С 2026 года в налоговых уведомлениях станет меньше информации о сальдо ЕНС

Учитывать положительное сальдо единого налогового счета теперь необходимо самим налогоплательщикам.

С 01.01.2026 положительное сальдо ЕНС не будут учитывать в налоговых уведомлениях для физических лиц.

С 1 января 2026 из формы налогового уведомления убрали положения, предусматривающие:

  • определение суммы налогов к

    уплате с уменьшением на размер положительного сальдо ЕНС;

  • указание размера такого сальдо на

    дату формирования налогового

    уведомления.

Разъяснения об этом давала ФНС в письме от 15.09.2025 № БС-4-21/8413@.

Автор

Комментарии

1
  • V
    VadimBA

    Какая прелесть...

    Вспомним, что вся эта эпопея с ЕНС изначально преподносилась как забота о налогоплательщиках.

    Теперь всячески стараются свести на нет контроль за сальдо ЕНС.

ГлавнаяПремиум