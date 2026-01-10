📄 С 2026 года в налоговых уведомлениях станет меньше информации о сальдо ЕНС
Учитывать положительное сальдо единого налогового счета теперь необходимо самим налогоплательщикам.
С 01.01.2026 положительное сальдо ЕНС не будут учитывать в налоговых уведомлениях для физических лиц.
С 1 января 2026 из формы налогового уведомления убрали положения, предусматривающие:
определение суммы налогов к
уплате с уменьшением на размер положительного сальдо ЕНС;
указание размера такого сальдо на
дату формирования налогового
уведомления.
Разъяснения об этом давала ФНС в письме от 15.09.2025 № БС-4-21/8413@.
Комментарии1
Какая прелесть...
Вспомним, что вся эта эпопея с ЕНС изначально преподносилась как забота о налогоплательщиках.
Теперь всячески стараются свести на нет контроль за сальдо ЕНС.