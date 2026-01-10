📄 С 2026 года в налоговых уведомлениях станет меньше информации о сальдо ЕНС

Учитывать положительное сальдо единого налогового счета теперь необходимо самим налогоплательщикам.

С 01.01.2026 положительное сальдо ЕНС не будут учитывать в налоговых уведомлениях для физических лиц.

С 1 января 2026 из формы налогового уведомления убрали положения, предусматривающие:

определение суммы налогов к уплате с уменьшением на размер положительного сальдо ЕНС;

указание размера такого сальдо на дату формирования налогового уведомления.

Разъяснения об этом давала ФНС в письме от 15.09.2025 № БС-4-21/8413@.