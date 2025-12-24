💲 Курс доллара, евро и юаня на 24 декабря 2025 года
Банк России установил курс доллара США 78,6 рублей, евро стоит 92,8.
На 24 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,6 рубля, курс евро — 92,8.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
78,5850 рубля
Евро
92,8137 рубля
Юань
11,1497 рубля
Для сравнения, 23 декабря 2025 года курс доллара был 79,3146 рубля, евро — 92,8621, юаня — 11,2308.
