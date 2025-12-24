8073 ОК МП Моб
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 24 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 78,6 рублей, евро стоит 92,8.

На 24 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,6 рубля, курс евро — 92,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

78,5850 рубля

Евро

92,8137 рубля

Юань

11,1497 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 24 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 23 декабря 2025 года курс доллара был 79,3146 рубля, евро — 92,8621, юаня — 11,2308.

