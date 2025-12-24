Бухгалтерский аутсорсинг на подъёме: в России зарегистрировали 9 472 профильные фирмы за 11 месяцев 2025 года
По данным исследования аналитиков Rusprofile, с начала года число новых фирм в сегменте выросло на 11 % к аналогичному периоду прошлого года. В 2019 году за весь год было зарегистрировано 9 592 таких компании.
Что ещё важно:
Активно действующих организаций сейчас 8 996, и это наивысший уровень с 2014 года. РИА Новости
Рост числа компаний эксперты связывают с усилением регуляторной нагрузки, расширением отчётности и повышением контроля ФНС, в результате чего всё больше бизнеса предпочитает аутсорсинг бухгалтерии вместо содержания собственного штата.
Главный финансовый аналитик инвестиционной платформы «Хедлайнер» Дмитрий Щерба отмечает, что изменения в налоговом законодательстве — например, повышение ставки НДС и снижение порога для упрощёнки — также стимулируют спрос на профессиональные бухгалтерские услуги.
По прогнозам экспертов, рынок бухгалтерских услуг будет продолжать расти примерно на 10–15 % в год, сопровождаясь консолидацией участников и усилением роли крупных провайдеров аутсорсинга.
Начать дискуссию