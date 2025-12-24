8067 ок БСН Мобил
Бухгалтерский аутсорсинг на подъёме: в России зарегистрировали 9 472 профильные фирмы за 11 месяцев 2025 года

В 2025 году российский рынок бухгалтерских услуг показал сильный рост: за январь–ноябрь зарегистрировано 9 472 компании, оказывающие услуги по бухгалтерскому учёту, финансовому аудиту и налоговому консультированию — это максимум с 2019 года.

По данным исследования аналитиков Rusprofile, с начала года число новых фирм в сегменте выросло на 11 % к аналогичному периоду прошлого года. В 2019 году за весь год было зарегистрировано 9 592 таких компании.

Что ещё важно:

  • Активно действующих организаций сейчас 8 996, и это наивысший уровень с 2014 года. РИА Новости

  • Рост числа компаний эксперты связывают с усилением регуляторной нагрузки, расширением отчётности и повышением контроля ФНС, в результате чего всё больше бизнеса предпочитает аутсорсинг бухгалтерии вместо содержания собственного штата.

  • Главный финансовый аналитик инвестиционной платформы «Хедлайнер» Дмитрий Щерба отмечает, что изменения в налоговом законодательстве — например, повышение ставки НДС и снижение порога для упрощёнки — также стимулируют спрос на профессиональные бухгалтерские услуги.

  • По прогнозам экспертов, рынок бухгалтерских услуг будет продолжать расти примерно на 10–15 % в год, сопровождаясь консолидацией участников и усилением роли крупных провайдеров аутсорсинга.

