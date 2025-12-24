Бухгалтерский аутсорсинг на подъёме: в России зарегистрировали 9 472 профильные фирмы за 11 месяцев 2025 года

В 2025 году российский рынок бухгалтерских услуг показал сильный рост: за январь–ноябрь зарегистрировано 9 472 компании, оказывающие услуги по бухгалтерскому учёту, финансовому аудиту и налоговому консультированию — это максимум с 2019 года.

По данным исследования аналитиков Rusprofile, с начала года число новых фирм в сегменте выросло на 11 % к аналогичному периоду прошлого года. В 2019 году за весь год было зарегистрировано 9 592 таких компании.

Что ещё важно: