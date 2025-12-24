⌛ В новых регионах истекает срок для уточнения учредительных документов

Привести устав и иные документы в соответствие с законодательством РФ нужно до 31 декабря 2025 года.

УФНС по ЛНР напомнило, что бизнесу на территории новых регионов необходимо привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ не позднее 31 декабря 2025 года.

«Срок, установленный действующим законодательством для осуществления указанной процедуры, продлеваться не будет», — подчеркнули налоговики.

Учредительные документы приводят в соответствие с законодательством РФ по правилам госрегистрации изменений, предусмотренных Законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

Уведомить налоговую о приведении учредительных документов в соответствие с законодательством необходимо путем отправки заявления по форме:

№ Р18003 — о внесении сведений о юрлице в ЕГРЮЛ;

№ Р18004 — о внесении сведений о юрлице в ЕГРЮЛ в связи с приведением учредительных документов в соответствие с законодательством РФ.

Для государственной регистрации юрлиц необходимо предварительно получить специальное разрешение коллегиального органа ЛНР на ее проведение, говорится в сообщении.

Документы в налоговую можно отправить:

заявителем либо лицом, действующим от его имени по нотариальной доверенности;

по почте с описью вложения;

в форме электронных документов, подписанных УКЭП.

Если документы отправляют по почте или лично, подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована нотариально.