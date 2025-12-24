❔ Нужно ли платить страховые взносы за главу гаражного кооператива – зависит от его статуса

Взносы за директора платят только в отношении руководителя – ЕИО компании.

У гаражного кооператива есть ООО, а в нем – председатель правления. Нужно ли в этом случае по нему платить взносы, спросили в чате ФНС.

Положения Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ в части уплаты страховых взносов распространяются только в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, подчеркнули налоговики.

То есть нужно смотреть статус председателя в ЕГРЮЛ.