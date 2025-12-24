Материнский капитал стали активно переводить из пенсионных накоплений на другие нужды

С января по сентябрь 2025 года россияне перенаправили 27 млн рублей маткапитала с накопительной пенсии на другие цели. Это в два раза больше, чем в 2024 году.

Основные причины отзыва денег из накоплений на пенсию — деньгу нужны «здесь и сейчас». На такое решение влияет рост цен, снижение доверия к пенсионным инструментам накопления. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

При высокой стоимости жилья сертификат материнского капитала воспринимают как источник «длинных» денег. Его стараются направить на улучшение жилищных условий, на образование детей. Это остается наиболее выгодными направлениями использования маткапитала.

Профессор Финансового университета при Правительстве Юлия Долженкова заметила, что направленный на пенсию материнский капитал не будет заметно увеличивать будущие выплаты. Кроме того, частые изменения в пенсионной системе подрывают доверие к ней.

Сейчас доля заявлений о направлении материнского капитала на пенсию минимальная — 0,2% от общего объема использованных средств по сертификатам.

