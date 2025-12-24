Магазинам стали выдавать на 27% меньше лицензий на продажу алкоголя

Компании стали реже получать новые разрешения на торговлю крепким алкоголем. Если раньше одна лицензия действовала на несколько точек, то теперь нужно на каждый объект получать свой документ.

В январе-ноябре 2025 года выдача новых лицензий на продажу крепкого алкоголя сократилась на 27% — до 10,5 тыс.

До этого в течение двух лет ситуация с лицензиями была противоположной: компании получали больше разрешений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Сейчас в России у бизнеса есть 33,2 тыс. действующих разрешений торговать алкоголем. До сентября 2025 года лицензию можно было получить сразу на несколько точек, но теперь нужен отдельный документ на каждый магазин, кафе или ресторан.

На 26,9% сократилась выдача лицензий для ретейлеров: они получили 5,09 тыс. документов.

Спиртное продают в 188,2 тыс. магазинов. Больше всего в Подмосковье (10,5 тыс. точек), Краснодарском крае (8,3 тыс.) и Москве (7,3 тыс.). В Чечне есть только один магазин, где можно купить крепкий алкоголь, в Ингушетии их 9, в Байконуре — 23.