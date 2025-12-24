⚡️ Итоги дня: у пяти торговых марок кишечная палочка в икре, лунную электростанцию запустят в 2036 году, Госдума приняла 588 законов, стоматология подорожает на 15%

Нелегальные продажи iPhone в РФ выросли до 70%. По оценке МТС, доля контрабандных «яблочных» смартфонов в России по итогам 2025 года достигает 50%, а общий объем средств, который теряет бюджет страны из-за контрабанды, составляет порядка 30 млрд рублей.

Роскосмос анонсировал создание лунной электростанции к 2036 году.

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет практически 66 трлн рублей. Рост составит 15%.

Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых рыб пяти торговых марок. Речь идет о марках «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра».

Минпромторгу и Минэкономразвития поручили продлить льготный проезд по федеральным платным трассам для российских электромобилей на 2026 год.

В ноябре 2025 года россияне приобрели 1,59 тыс. подержанных электромобилей. Этот показатель на 36% превышает результат ноября 2024 года. Однако по сравнению с октябрем вторичный рынок электрокаров сократился на 27%.

В 2025 году Госдума приняла 588 законов, причем 234 из них — в осеннюю сессию. 71% принятых актов обладают прямым действием. Также по итогам 2025 года Госдума рассмотрела 1 303 законопроекта.

Минтранс предложил устанавливать датчики веса на новые мусоровозы с 1 марта 2028 года.

Иностранцы массово едут в Калининградскую область на новогодние праздники. Из-за этого возник коллапс на российско-польской границе, время ожидания составляет не менее 2,5 часа.

На рыбных рынках «Москва — на волне» запустили постоянную акцию — два дня в неделю там будут действовать спеццены на определенные группы товаров. Менять ценники будут по понедельникам и вторникам. Впервые акция прошла 22 и 23 декабря, в эти дни можно было купить разные виды котлет со скидкой 12% — спрос оказался большим.

Объем продаж препаратов ботулинических токсинов в России в январе-октябре 2025 года достиг рекордных 13,1 млрд рублей. В профильной рознице через аптеки и клинический сегмент было реализовано 142,1 млн единиц таких веществ.

Средняя стоимость зарубежного тура в новогодние каникулы в 2026 году составит от 150 до 200 тыс. рублей на человека. По России на четыре дня — 80-100 тыс. на человека.

В 2026 услуги стоматологов станут дороже на 10-15%. В 2024 году оборот частных стоматологий вырос на 18% — почти до 713 млрд рублей. Емкость рынка этого года эксперты оценили в 800-840 млрд.

В 2025 году киберпреступники вместо демонстративных атак и кражи данных стали все чаще стремиться к полному уничтожению IT-инфраструктуры компаний. На такие атаки приходилось более 70% критических инцидентов в 2025 году, при этом суммы выкупов достигали рекордных 500 млн рублей.

В 2025 году россияне заметно увеличили расходы на культурный досуг: продажи билетов на мероприятия выросли более чем на 20% год к году. Наибольший вклад в рост внесли концерты — как по числу проданных билетов, так и по объему выручки, при этом средний чек на один билет достиг 2,6-3,5 тыс. рублей.

Правительство просит доработать законопроект об обязательной маркировке питомцев. На доработку базы данных Россельхознадзора, куда будут стекаться данные о питомцах, потребуется 67,5 млн рублей. Дополнительные затраты понесут и граждане, которым придется маркировать животных, но пока не ясно, сколько будет стоить процедура.