ФНС: чтобы применять льготы, нужно выполнить два обязательных условия

Чтобы компании могли применять льготы по имущественному и транспортному налогам, у них не должно быть отрицательного сальдо ЕНС.

Налоговики напомнили, что для применения льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, нужно выполнить два обязательных условия:

на 1 января года, в котором планируется применение льготы, не должно быть задолженности по налогам (отрицательного сальдо ЕНС);

подать согласие на представление налоговым органом сведений об объемах фактически использованных льгот и состоянии расчетов по обязательным платежам (по форме КНД 1110058, код комплекта сведений 20015). То есть, чтобы это перестало быть налоговой тайной.

«Важно отметить, что при несоблюдении любого из этих условий налоговый орган откажет в применении налоговой льготы», — сказано на сайте ФНС.

Налоговые льготы применяют в беззаявительном порядке, если у налогового органа есть информация об этом. Если есть сомнения, то в ФНС нужно заявление о льготе и подтверждающие документы.