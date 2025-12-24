ФНС объяснила, может ли физлицо с налоговыми долгами повторно стать самозанятым

Человек, который прекратил учет в качестве плательщика НПД, может снова им стать, но для этого не должно быть никаких налоговых долгов.

В чате ФНС пользователь интересуется, можно ли зарегистрироваться в качестве самозанятого, если у физлица есть задолженность по транспортному налогу и НДФЛ. Важно, что ранее человек уже был зарегистрирован как плательщик налога на профессиональный доход (НПД), но в 2022 году был снят с учета.

Представитель налоговой ответил, что физлицо после снятия самозанятого с учета может повторно зарегистрироваться как плательщик НПД. Однако у него не должно быть неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

То есть для повторной регистрации нужно обязательно погасить все задолженности.

