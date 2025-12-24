СОНКО будут проверять на тех же основаниях, что и малый бизнес

Время проверки социально ориентированных некоммерческих организаций с численностью до 100 сотрудников не превысит 50 часов.

24 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил правительственный закон, по которому к социальным некоммерческим организациям будут применять те же меры контроля, что и к представителям малого бизнеса.

Согласно закону, для СОНКО, численность сотрудников которых не превышает 100 человек, срок взаимодействия с контролерами во время выездной проверки не будет превышать 50 часов.

Для организаций с численностью до 15 человек, которые относятся к микропредприятиям, время проверки составит до 15 часов.

Изменения коснутся НКО, которые соответствуют ограничениям по числу сотрудников, применяемому в категории малого бизнеса. Кроме того, такие СОНКО должны быть включены в реестр социальных НКО.

«95 процентов СОНКО имеет численность работников менее 15 человек. Таким образом, количество СОНКО, средняя численность штатных работников которых превысит 100 человек, очень незначительно», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что изменения позволят снять нагрузку с социальных НКО.

Закон начет действовать со дня официальной публикации.