8079 ОК Каталог Нов Моб
🔴 Вебинар: Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Общество

🎰 Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры — Совфед одобрил закон

С 1 сентября 2026 года будет можно оформить самозапрет на участие в азартных играх.

24 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому россияне смогут установить самозапрет на ставки и азартные игры.

Он будет действовать не менее 12 месяцев, досрочно отозвать ограничения не получится. Оформить самозапрет можно на Госуслугах или в МФЦ.

Также организаторы азартных игр будут обязаны публиковать информацию, как установить самозапрет, на своих сайтах и в пунктах приема ставок.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Автор

Миксплат
Платежные системы

8 функций платежных систем, которые помогают увеличить доход

Правильно выбранный платежный сервис помогает повысить конверсию, упростить работу сотрудников, увеличить лояльность клиентов и обеспечить стабильные денежные поступления. Расскажем о полезных функциях систем для приема оплаты, с помощью которых компании зарабатывают больше.

8 функций платежных систем, которые помогают увеличить доход

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш