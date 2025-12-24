🎰 Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры — Совфед одобрил закон
24 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому россияне смогут установить самозапрет на ставки и азартные игры.
Он будет действовать не менее 12 месяцев, досрочно отозвать ограничения не получится. Оформить самозапрет можно на Госуслугах или в МФЦ.
Также организаторы азартных игр будут обязаны публиковать информацию, как установить самозапрет, на своих сайтах и в пунктах приема ставок.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
