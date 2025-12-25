🚖 Самозанятые смогут таксовать без регистрации в регионе работы

Таксисты, которые работают как самозанятые, смогут проживать в одном регионе, а трудиться в другом.

24 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил закон для самозанятых водителей такси. Они смогут работать без привязки к региону постоянной регистрации.

Теперь самозанятым таксистам разрешат работать в одном регионе несмотря на то, что их постоянное место жительство по документам в другом.

Сейчас разрешение на работу в такси можно получить только по месту постоянной регистрации. Если человек зарегистрирован в одном субъекте РФ, он не может работать в том регионе, где реально проживает.

Изменения позволят исправить несправедливость для самозанятых, ведь россияне не должны быть ограничены в своих правах на труд. Они не должны зависеть от места постоянной или временной регистрации.

Если закон подпишет Президент, он вступит в силу со дня официальной публикации.