Матвиенко поручила разобраться, почему регионы не выбирают льготные кредиты

Российские регионы не освоили в 2025 году все выделенные на инфраструктурные кредиты средства, и эта ситуация требует расследования, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко

24 декабря 2025 сенатор Алексей Ситников заявил, что по данным Минстроя из 205 соглашений по выделению инфраструктурных кредитов, необходимых к заключению в 2025 году, регионами подписано только 150 на сумму 146 млрд рублей из выделенных на эти цели госбюджетом 250 млрд. Затягивание процесса «может привести к невыборке лимитов кредитов в текущем году», считает он.

Такие средства предоставляются государством регионам на реализацию инфраструктурных проектов на срок до 15 лет по льготной ставке, например под 3% годовых.

«Государство выделяет деньги на льготных условиях — как можно не воспользоваться? Либо это непрофессионализм региональных команд, либо их равнодушие к возможности улучшить условия жизни для людей», — считает Валентина Матвиенко.

Она поручила комитетам Совфеда выяснить, почему регионы не выбирают лимиты по кредитам на строительство инфраструктуры.

Результаты она ожидает получить уже в январе 2026 года на первом заседании Совета Федерации.