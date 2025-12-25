Грязелечебницам могут дать право на господдержку: законопроект-2025

Сейчас санатории с лечебными грязями не могут получить госпомощь, так они добывают полезное ископаемое – лечебные грязи.

Заксобрание Новосибирской области предлагает дать право на господдержку грязелечебницам. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 24 декабря 2025 года.

Сейчас такие лечебницы не могут получить финансовую поддержку по закону о развитии МСП № 209-ФЗ, так как у них есть лицензии на добычу полезных ископаемых — лечебных грязей.

«Законопроектом предлагается ввести исключение для санаторно-курортных организаций в части возможности предоставления мер финансовой поддержки в рамках государственных программ, реализуемых в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ, при наличии у них лицензий на добычу полезных ископаемых (лечебных грязей), необходимых для использования в лечебных целях», — написали авторы инициативы.

Законодатели уверены, что новые правила положительно скажутся на развитии санаторно-курортной инфраструктуры.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.