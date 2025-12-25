Совфед одобрил штрафы за обслуживание сим-карт, оформленных после самозапрета

24 декабря 2025 года Совфед одобрил закон о штрафах для операторов связи за оказание услуг абоненту по sim-картам, подключенным сверх лимита или после оформления абонентом самозапрета.

Изменения вносят в КоАП.

Операторов связи будут штрафовать за оказание услуг, если данные абонента не подтверждены, нарушен лимит количества SIM-карт (до 20 для россиян, до 10 – для иностранцев) или действует самозапрет на подключение: для юрлиц — до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс.

Также вводятся штрафы за непредоставление в Роскомнадзор информации, позволяющей идентифицировать устройства и оборудование пользователей интернета на территории России, или за предоставление ложной информации:

для должностных лиц — до 30 тыс. рублей;

для ИП — до 50 тыс.;

для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Штрафовать будут и за предоставление серверов хостинг-провайдерами, которые не включены в госреестр: для физлиц – до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – до 500 тыс., для юрлиц – до 1 млн рублей.

Кроме того, вводится требование по обеспечению доступа спецслужб к вычислительным мощностям для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Для защиты интернет-инфраструктуры устанавливаются штрафы для операторов и владельцев точек обмена трафиком за неисполнение обязанностей по установке средств противодействия угрозам:

для должностных лиц — до 50 тыс. рублей;

для ИП — до 100 тыс.;

для юрлиц — до 1 млн рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, а отдельные пункты – с 1 марта 2026.