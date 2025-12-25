🚢 Мишустин: программу льготного лизинга гражданских судов продолжат в 2026 году

Правительство направит в 2026 году на программу льготного лизинга гражданских судов 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Реализуется программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, которая обеспечивает сооружение на отечественных верфях сухогрузов, контейнеровозов, а также круизных и прогулочных судов и катамаранов. В том числе – электрических, на подводных крыльях и других инновационных. Для ее продолжения направим в будущем году 5 млрд рублей», — сказал глава кабмина.

Всего за последние два года выделили 10 млрд на строительство более 70 пассажирских судов, которые будут переданы в эксплуатацию по лизинговым программам на льготных условиях.

Это позволит обновить пассажирский и грузовой флот, что будет способствовать связанности регионов, формированию базы их экономического роста, говорится в сообщении на сайте Правительства.