❗ С 2026 года в НК РФ новые требования к счету-фактуре

НК в новой редакции).

составления счета-фактуры на полученный аванс (подп. 4 п. 5 ст. 169

расчетного документа, нужно указывать порядковый номер и дату

В отгрузочном счете-фактуре, помимо номера платежно-

В счете-фактуре от имени ИП вместо свидетельства о

государственной регистрации нужно указывать ОГРНИП и дату его

присвоения (п. 6 ст. 169 НК в новой ред.).