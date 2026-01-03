❗ С 2026 года в НК РФ новые требования к счету-фактуре
Закон о налоговой реформе скорректировал основные правила заполнения счетов-фактур.
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ с 1 января 2026 года ввел два важных новшества:
В отгрузочном счете-фактуре, помимо номера платежно-
расчетного документа, нужно указывать порядковый номер и дату
составления счета-фактуры на полученный аванс (подп. 4 п. 5 ст. 169
НК в новой редакции).
В счете-фактуре от имени ИП вместо свидетельства о
государственной регистрации нужно указывать ОГРНИП и дату его
присвоения (п. 6 ст. 169 НК в новой ред.).
Начать дискуссию