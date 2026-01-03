8101 ОК МП деск
Счета-фактуры

❗ С 2026 года в НК РФ новые требования к счету-фактуре

Закон о налоговой реформе скорректировал основные правила заполнения счетов-фактур.

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ с 1 января 2026 года ввел два важных новшества:

  • В отгрузочном счете-фактуре, помимо номера платежно-

    расчетного документа, нужно указывать порядковый номер и дату

    составления счета-фактуры на полученный аванс (подп. 4 п. 5 ст. 169

    НК в новой редакции).

  • В счете-фактуре от имени ИП вместо свидетельства о

    государственной регистрации нужно указывать ОГРНИП и дату его

    присвоения (п. 6 ст. 169 НК в новой ред.).

