💢 Расширен перечень не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами доходов

С 2026 года стало больше выплат и компенсаций, которые не облагаются НДФЛ.

Перечень ст. 217 НК с 1 января 2026 года пополнила стоимость полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), оформленного для работника, направляемого в загранкомандировку. Она освобождается от обложения НДФЛ и страховыми взносами. Причем норма применяется, если наличие такого полиса является обязательным условием для въезда в соответствующее иностранное государство и пребывания в нем.

Также теперь нет НДФЛ с компенсации, полученной от виновника за утраченное имущество на основании законодательных и нормативных актов РФ, регионов или муниципалитетов.

1 января 2026 года размер необлагаемых НДФЛ единовременных выплат работникам в связи с рождением, опекой или усыновлением детей увеличится с 50 тысяч до 1 млн рублей. Выплаты в пределах нового лимита не подлежат обложению НДФЛ и не включаются в базу для начисления страховых взносов. Превышение лимита облагается в общем порядке

И в НК прописали, что выплаты участникам СВО освобождены от страховых взносов независимо от срока действия контракта.