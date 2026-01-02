Изменился перечень расходов, которые уменьшают налог по УСН

С 2026 года перечень затрат, которые можно учесть на упрощенке, становится открытым.

Бизнес на УСН сможет учитывать любые затраты, соответствующие критериям налога на прибыль организаций. То есть нужно теперь руководствоваться нормами главы 25 НК об учете расходов.

В итоге у налоговиков станет меньше вопросов по поводу учета на упрощенке с объектом «доходы минус расходы»:

представительских услуг;

маркетинга и продвижения;

списания безнадежных долгов.

расходов на обучение персонала.

В любом случае, чтобы расходы уменьшили налог по УСН, есть три условия: их экономическая обоснованность, направленность на получение дохода, документальное подтверждение.