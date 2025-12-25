🔄 Изменены условия указания активов в бухгалтерском балансе как оборотных

Минфин внес изменения в Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023. Приказ ведомства от 07.11.2025 № 159н опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с 16 декабря 2025 года.

Действующий ФСБУ 4/2023 утвержден приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н. Он устанавливает состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая образцы форм отчетности.

Теперь условия, когда актив представляют в бухгалтерском балансе как оборотный, изменены.

Ранее было установлено, что актив отражают как оборотный, если он предназначен для использования (потребления) или продажи в течение периода менее 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

В новой редакции определено, что оборотным считается актив, который предназначен для использования (потребления) или продажи в течение обычного операционного цикла или периода не более 12 месяцев (в частности, запасы).

Также внесли поправки в коды показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности для налоговой, Росстата и других органов исполнительной власти.

В «Бухгалтерском балансе» строка «Итого капитал» переименована — «Итого капитал/Итого целевое финансирование (в НКО)».

В «Отчете об изменении капитала» строке «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки» присвоен код «3201» вместо «3230».

