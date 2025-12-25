❔ Считать ли для патента доходы от деятельности на ОСНО

Доходы от предпринимательской деятельности на общей системе налогообложения не учитывают для лимита доходов по ПСН.

ИП ведет деятельность в розничной торговле на патенте, а также на ОСНО – по продаже золотых ювелирных изделий.

Как учитывать доход для лимита по патенту в 2025-2026 годах – совокупно, или доходы от продажи золота на ОСНО не учитывать в совокупной выручке для лимита по патенту, спросил ИП в чате ФНС.

«Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, налогообложение которой осуществляется в рамках общего режима налогообложения, не учитываются», — ответили налоговики.

Такие разъяснения давал Минфин в письме от 29.07.2020 № 03-11-11/66669.

