💲 Курс доллара, евро и юаня на 25 декабря 2025 года
На 25 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,4 рубля, курс евро — 92,5.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
78,4368 рубля
Евро
92,4742 рубля
Юань
11,1824 рубля
Для сравнения, 24 декабря 2025 года курс доллара был 78,5850 рубля, евро — 92,8137, юаня — 11,1497.
Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев рассказал, что доллар будет постепенно возвращаться к отметке 90 рублей и выше уже в начале 2026 года. Это не девальвация, а постепенное смещение бюджетных и валютных циклов.
