💲 Курс доллара, евро и юаня на 25 декабря 2025 года

На 25 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,4 рубля, курс евро — 92,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 78,4368 рубля Евро 92,4742 рубля Юань 11,1824 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 25 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 24 декабря 2025 года курс доллара был 78,5850 рубля, евро — 92,8137, юаня — 11,1497.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев рассказал, что доллар будет постепенно возвращаться к отметке 90 рублей и выше уже в начале 2026 года. Это не девальвация, а постепенное смещение бюджетных и валютных циклов.

