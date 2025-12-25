8067 ок БСН Мобил
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 25 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 78,4 рублей, евро стоит 92,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

78,4368 рубля

Евро

92,4742 рубля

Юань

11,1824 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 25 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 24 декабря 2025 года курс доллара был 78,5850 рубля, евро — 92,8137, юаня — 11,1497.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев рассказал, что доллар будет постепенно возвращаться к отметке 90 рублей и выше уже в начале 2026 года. Это не девальвация, а постепенное смещение бюджетных и валютных циклов.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

